Росрыболовство предложило провести эксперимент по маркировке красной икры

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Участники госкомиссии по антиконтрафакту предлагают начать эксперимент по маркировке рыбной продукции, Росрыболовство предлагает начать с красной икры, рыбных консервов и осетровых, говорится в сообщении Минпромторга. Госкомиссию возглавляет глава министерства Денис Мантуров.

"Участники госкомиссии предложили провести эксперимент по маркировке некоторых видов рыбной продукции. Соответствующий проект постановления правительства РФ планируется представить к рассмотрению на одном из следующих заседаний госкомиссии в 2022 году. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в список такой продукции, подлежащей маркировке, можно включить консервы и пресервы, красную икру и продукцию из осетровых", - говорится в сообщении.

По некоторым данным, доля теневого сектора на рынке рыбной продукции в зависимости от номенклатуры варьируется от 18% до 26%. Одним из эффективных инструментов борьбы с нелегальной продукцией является цифровая маркировка, отмечают в Минпромторге.