В правительстве Литвы создали рабочую группу по транзиту грузов "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Литвы создало рабочую группу для выработки согласованной позиции по вопросу прекращения транзита белорусских калийных удобрений через эту балтийскую республику. Об этом в среду сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Сейчас работает группа представителей различных институций, и когда они предпримут определенные действия, тогда и представим [позицию]", - приводит его слова агентство BNS.

Он отказался уточнить, какие варианты решения проблемы обсуждаются. "Специально не хочу называть [варианты] в силу многих причин, - сказал он. - Есть не одна опция, которая сейчас рассматривается юристами, и когда у всех институций будет единое согласованное мнение, тогда мы и скажем".

Скуодис 8 декабря обратился в правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний с просьбой оценить договор "Летувос гележинкеляй" и "Беларуськалия" на предмет его соответствия интересам национальной безопасности. Как было указано в сообщении, если правительство Литвы признает, что договор представляет угрозу для безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", они вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января будущего года. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по 6-9 составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.