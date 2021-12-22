Цена зимнего дизеля на бирже обновляет рекорд пятый день подряд

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду выросла еще на 1,1% и обновляет исторический максимум пятый день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 1,1%, до 63,81 тыс. рублей за тонну. Начиная с 16 декабря, стоимость этого вида топлива ежедневно устанавливает новые рекорды.

Межсезонный дизель подорожал на 0,3%, до 51,31 тыс. рублей за тонну, летний дизель - также на 0,3%, до 49,38 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 0,2%, до 48,62 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,1%, до 51,54 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена на топочный мазут снизилась на 2,6%, до 23,9 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) резко подешевели - на 10,1%, до 25,68 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросло в цене на 0,3%, до 57,38 тыс. рублей за тонну.