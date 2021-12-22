Объем поддержанного РЭЦ экспорта составил $18,2 млрд в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Российский экспортный центр" (РЭЦ) поддержал экспортные операции российских компаний на $18,2 млрд в 2021 году. Об этом сообщила журналистам в среду генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Объем поддержанного экспорта в 2021 году - $18,2 млрд, количество поддержанных экспортеров - 14,5 тыс. компаний", - сказала Никишина.

Компании получили финансирование в размере 486 млрд рублей, отметила она.

По линии экспортного страхового агентства ЭСКАР поддержку получили 500 компаний при реализации продукции на $17,4 млрд. Объем предоставленного страхования составил 430 млрд рублей. Росэксимбанк в 2021 году поддержал экспортные операции 350 российских компаний на $2,5 млрд, объем предоставленного финансирования составил 140 млрд рублей, отметила Никишина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "РЭЦ", в 2020 году Группа РЭЦ поддержала экспорт на 19,3 млрд долларов, что сопоставимо с 2019 годом (19,5 млрд долларов) и выше показателя 2018 года (18,8 млрд долларов). В 2020 году поддержку получили более 10,48 тысяч экспортеров, что на 23% выше запланированного количества.