ВВП США в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом исчислении

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,3% в годовом исчислении. Это следует из опубликованных в среду уточненных данных Министерства торговли США.

В конце октября данное ведомство представило предварительные оценки. Из них следовало, что указанный показатель повысился на 2%. Позднее в Минторге США проанализировали дополнительные статистические данные и уточнили, что рост ВВП составил 2,1%. Теперь специалисты ведомства учли новую информацию, касающуюся расходов граждан в третьем квартале, и вновь пересмотрели оценки в сторону повышения.

Министерство также подтвердило, что во втором квартале рост ВВП США составил 6,7%.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, рост оказался хуже, чем прогнозировали эксперты. Они ожидали увеличения ВВП на 2,8% в годовом исчислении в третьем квартале. Как отмечает издание, одним из факторов этого стали проблемы, касающиеся перебоев в цепочках поставок товаров в стране.