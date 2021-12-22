Аэропорт Феникс на Хайнане удостоен высокой оценки в КНР по качеству услуг

САНЬЯ /Китай/, 22 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс города Санья в китайской провинции Хайнань получил одну из высочайших оценок в национальной системе рейтинга предприятий по степени удовлетворения нужд потребителей. Об этом сообщила местная газета "Санья жибао".

В текущем году Феникс получил оценку АА, которая в национальной кредитной системе уступает только оценке ААА.

В целях повышения качества обслуживания аэропорт Феникс в этом году оптимизировал процесс транспортировки багажа. В этой воздушной гавани также появился специальный сервис для помощи пожилым людям, которые сталкиваются с трудностями при использовании технологий аэропорта.

В плане профилактики коронавируса аэропорт города Санья регулярно использует систему мониторинга температуры тела, а также интеллектуальных роботов-дезинфекторов.

В десятиуровневой системе оценки предприятий КНР представлены категории A, B, C и D, где А - высший класс, а D - низший. Категории А, B и C подразделяются на три подкатегории, например, тройное, двойное или единичное А.

Согласно официальной статистике, в 2020 году Феникс обслужил 15,41 млн пассажиров и более 108 тыс. авиарейсов, обеспечив транспортировку 178 тыс. тонн почтовых грузов. Международный совет аэропортов (ACI) признал его лучшим в Азии в 2019 году среди аэропортов, принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год.