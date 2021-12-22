Поезда в Крым из Петербурга и Москвы сократили время в пути на пять часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Время следования поездов сообщением Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь с 12 декабря сократилось на пять часов благодаря оптимизации транспортной логистики. Также время в пути уменьшилось для трех других крымских маршрутов, сообщил в среду генеральный директор железнодорожной компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

"С 12 декабря у нас действует новое расписание. Соответственно, ряд поездов значительно ускорился. Поезд из Петербурга в Севастополь ускорился на пять часов в прямом направлении и в обратном на три часа. Московский поезд в Симферополь тоже ускорился на пять часов. Этого удалось добиться за счет оптимизации маршрутов, сокращено время технических остановок", - рассказал журналистам Александр Ганов.

На два часа сократилось время следования поездов сообщением Севастополь - Москва, отметил генеральный директор компании. Кроме того, на один час уменьшилось время в пути на маршрутах Симферополь - Омск и Симферополь - Пермь.

Созданная в 2002 году, компания "Гранд Сервис Экспресс" специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В 2019 году ее руководством было принято решение расширить географию маршрутов: компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым.