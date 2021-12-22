На Кубани направят 400 млн рублей субсидий на поставки сжиженного газа населению

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли поправки к краевому закону, которые позволят субсидировать поставки сжиженного газа жителям отдаленных районов. На эти цели направят 400 млн рублей, сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Летом поставщики сжиженного углеводородного газа уведомили власти Кубани о прекращении своей деятельности по продаже газа населению из-за убыточности по причине того, что закупка топлива на оптовом рынке выше отпускной цены газа населению. Сжиженный газ в Краснодарском крае использует население отдаленных поселков, расположенных в труднодоступной горной местности, куда из-за особенностей рельефа сложно провести газопровод, а также дачники.

"Это далеко не самая состоятельная часть нашего населения, поэтому цена на данный продукт должна быть социально обоснованной. На субсидирование поставок газа населению для бытовых нужд из краевого бюджета будет направлено без малого 400 млн рублей. Цифра заметная, но зато у кубанцев сохранится возможность покупать сжиженный газ по-прежнему по относительно невысоким ценам", - приводит пресс-служба слова Бурлачко.

По данным администрации Краснодарского края, уровень газификации Кубани составляет 84,5%. Ранее сообщалось, что в 2022 году в Краснодарском крае планируют газифицировать 27 населенных пунктов, до 2024 года на газификацию 87 населенных пунктов в общей сложности направят более 1,1 млрд рублей.