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"Газпром" передал совместному предприятию с "Лукойлом" лицензию на два месторождения в НАО

Ванейвисское и Лаявожское месторождения находятся восточнее Нарьян-Мара

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совместное предприятие "Лукойла" и "Газпрома" - "Лаявожнефтегаз" - получило от "Газпрома" лицензию на Ванейвисское и Лаявожское месторождения в Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Ход разработки месторождений 22 декабря в Санкт-Петербурге обсудили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент "Лукойла" Вагит Алекперов. После получения лицензии "Лаявожнефтегаз" приступит к проектированию их разработки и обустройства. Для этого используют результаты сейсморазведки методом 3D, которая полностью завершилась в 2021 году, отмечается в сообщении.

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены восточнее Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений - 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд куб. м.

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РоссияНенецкий автономный округ
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