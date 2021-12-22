Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали проект закона об исполнении бюджета столицы за 2020 год. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания столичного парламента.

"Пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное воздействие практически на все процессы, происходившие в социальной сфере и экономике Москвы, ее последствия затронули и столичный бюджет. Всего в городскую казну в отчетном году зачислено почти 2,9 трлн рублей. При этом впервые за долгое время налоговые и неналоговые доходы поступили практически без роста к уровню предшествующего 2019 года", - сказала в ходе заседания руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Она уточнила, что относительно плана на 2020 год объем выпадающих доходов превысил 200 млрд рублей. Основные потери бюджета сложились по итогам второго квартала, когда введение необходимых для сохранения здоровья людей ограничительных мер и режима нерабочих дней привело к значительному снижению экономической активности в городе.

"Городские меры поддержки [были] предоставлены более 50 тыс. организаций в 13 отраслях экономики. Их стоимость для бюджета Москвы превысила 90 млрд рублей, а с учетом федеральных антикризисных налоговых преференций превысила для города 116 млрд рублей", - добавила министр правительства Москвы.

По ее словам, снижение доходов бюджета по наиболее пострадавшим в условиях пандемии сферам (общественное питание, бытовые услуги, туристическая деятельность, транспорт, строительство) во многом компенсировано ростом поступлений от организаций обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей. Налог на прибыль организаций поступил в объеме 793 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. Налог на доходы физических лиц поступил в объеме почти 1,2 трлн рублей - на уровне утвержденных бюджетных назначений, рост по отношению к 2019 году составил 11%. При этом поступления по специальным налоговым режимам также существенно не пострадали - в 2020 году платежи от плательщиков, применяющих упрощенную, патентную системы налогообложения и другие спецрежимы, сохранились на уровне 2019 года.

Расходы-2020

"Расходы [в 2020 году] состоялись в объеме 3 трлн 6 млрд рублей, или на 92,7% от уточненных бюджетных назначений. На реализацию государственных программ направлено более 2,8 трлн [рублей] - 95% от общего объема финансирования. Безусловно, пандемия оказала серьезное влияние и на ход исполнения бюджета по расходам <...>. Для обеспечения мер по борьбе с пандемией и ее последствиями принимались решения о выделении и перераспределении необходимых финансовых ресурсов", - сказала руководитель департамента финансов Москвы.

Она уточнила, что наибольший объем дополнительных средств был направлен на финансирование программы "Развитие здравоохранения" - 570 млрд рублей. При этом по сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 80%, по сравнению с первоначальным планом на 2020 год - в 1,5 раза. С учетом средств обязательного медицинского страхования в целом на программу "Столичное здравоохранение" израсходовано 862 млрд рублей.

"Другой важной задачей в отчетном году было оказание поддержки гражданам в сложной жизненной ситуации и безусловное выполнение всех социальных обязательств города. Общий объем средств, направленных на программу "Социальная поддержка жителей Москвы" составил 591 млрд рублей с ростом в 21% к уровню 2019 года. В целом на меры социальной поддержки израсходовано 524 млрд рублей, из них на денежные выплаты - 284 млрд рублей, на меры поддержки в натуральной форме - 240 млрд рублей. Все ежемесячные и ежегодные выплаты с 1 января 2020 года были проиндексированы на 5,6%, на социальную поддержку граждан старшего поколения направлено 405 млрд рублей, <...> на социальную поддержку семей с детьми в 2020 году израсходовано 82 млрд рублей", - сообщила Зяббарова.

Она добавила, что всего на социальную поддержку безработных граждан в 2020 году было направлено 16,6 млрд рублей. Объем расходов на образование составил 353 млрд рублей. Сфера культуры вошла в число наиболее пострадавших отраслей в результате введения ограничительных мероприятий, в этой связи учреждениям культуры в прошлом году была оказана финансовая поддержка в размере 6,2 млрд рублей.

"В целом по итогам года объем бюджетных расходов социальной направленности составил 1,6 трлн рублей, или 56% от общего объема расходов. Несмотря на сложности с поступлением доходов на необходимость мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с пандемией, в отчетном году продолжена реализация приоритетных проектов развития городской инфраструктуры. Расходы по адресной инвестиционной программе составили 559 млрд рублей, или 18% расходов бюджета", - отметила Зяббарова.

По ее словам, в сложившихся условиях часть работ по "мероприятиям развития" была приостановлена: были отложены строительные работы на отдельных участках дорожной инфраструктуры, спортивных объектах, несрочные ремонтные работы в учреждениях, а также увеличены сроки реализации программы обновления подвижного состава городского транспорта. В наибольшей степени ограничения затронули благоустроительные работы города. "По итогам года сложился дефицит <...> - 137,4 млрд рублей. Покрытие дефицита полностью обеспечено собственными источниками. Государственный долг в течение года не изменялся, и его объем на конец года составил 30 млрд рублей", - заключила руководитель департамента финансов.

Бюджет ФОМС

Кроме того, в ходе заседания столичного парламента депутаты приняли закон об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. Как сообщила на заседании директор Московского городского ФОМС Ирина Урванова, в прошлом году доходы бюджета МГФОМС составили 339 млрд рублей, или 102,4%.

По ее словам, бюджет фонда традиционно формировался за счет федеральных субвенций, поступлений из столичного бюджета и межрегиональных трансфертов. Расходы составили 332,6 млрд рублей, или 100,5%. Значительная часть, а это 266,9 млрд рублей, была направлена на оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным в ОМС в Москве. Также средства Фонда направлялись на софинансирование расходов на оплату труда медицинских работников, дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, на приобретение и обслуживание медицинского оборудования.

"Московский городской фонд обязательного медицинского страхования создает все необходимые условия для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в столице в рамках программ ОМС. За сухими цифрами стоит команда высокопрофессиональных сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную деятельность больниц и поликлиник, организацию обучения медицинского персонала, осуществление закупки и ремонта медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного. Благодаря этому система московского здравоохранения работает с максимальной отдачей, в интересах конкретного пациента", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.