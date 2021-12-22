На западе Алтайского края завершили строительство газопровода протяженностью 77 км

БАРНАУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство газопровода стоимостью 2 млрд рублей завершили в селе Ребриха Алтайского края, сообщает в среду пресс-служба правительства региона. Его запуск даст возможность в дальнейшем газифицировать города в западной части региона.

"В Ребрихе завершили строительство магистрального газопровода. Работы шли в рамках инвестпрограммы ПАО "Газпром". Объем капвложений составил 2 млрд рублей. Сейчас идет процедура получения необходимых разрешительных документов от органов Ростехнадзора для ввода объекта в эксплуатацию. Протяженность газопровода составляет 77 км, пропускная способность - 1,2 млн кубометров газа в сутки, производительность газораспределительной станции превышает 50 тыс. нормальных кубометров в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с запуском газопровода в Ребрихе котельная обеспечит теплом школу, более 20 многоквартирных домов и 12 частных жилых домов, а также несколько административных зданий.

"Завершение строительства ребрихинской станции определяет дальнейшую перспективу газификации Алтайского края в направлении Тюменцевского и Топчихинского районов, а также городов Славгорода и Рубцовска", - подчеркивается в пресс-релизе.

В 2020 году председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Алтайского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В ближайшие пять лет "Газпром" вложит около 60 млрд рублей в развитие газоснабжения и газификации края. Кроме строительства газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до села Ребриха, Рубцовска и Славгорода, проложат межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и 21 населенного пункта в сельских районах. Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный районы будут газифицировать впервые.