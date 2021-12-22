Мордовия намерена до 2024 года решить вопрос запуска производства преформ для оптоволокна

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мордовия намерена к 2024 году организовать выпуск преформ для изготовления оптического волокна на первом и единственном в России серийном производстве оптоволокна - мордовском предприятии АО "Оптиковолоконные системы". Об этом сообщил ТАСС в среду глава республики Артем Здунов после семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета по науке и образованию.

АО "Оптиковолоконные системы" использует зарубежное сырье (преформы) для производства. Проект по созданию полного цикла производства телекоммуникационного оптоволокна является приоритетным для Мордовии, его реализация позволит использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны.

"Мы два квартала подряд находимся на пике продаж по оптоволокну, но пока вытягиваем нить из зарубежного сырья. Мы [с президентом Австрийской промышленной ассоциации Георгом Книллом] прорабатываем вопрос о размещении у нас предприятия по производству преформ. Эту часть [проекта] нам надо в ближайшее время осуществить. Сроки ставим до 2024 года, [к этому времени] вопрос должен быть решен", - сказал Здунов.

Во время прямого эфира в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" правительства Мордовии министр промышленности, науки и новых технологий республики Игорь Губайдуллин отметил, что загрузка завода по производству оптоволокна выросла на 30% с начала года и достигла 80%. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, Мордовия сможет обеспечить 90% внутреннего рынка оптоволокна при переходе на полный цикл производства. Сейчас, по информации Чернышенко, 76% российского рынка оптического волокна занято иностранными производителями.

О заводе

В 2015 году в Саранске состоялось официальное открытие завода АО "Оптиковолоконные системы", акционерами которого являются "Роснано", Газпромбанк и правительство Мордовии. Как сообщается на сайте предприятия, это первый и единственный в России завод по производству оптического волокна.