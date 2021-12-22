Россия в январе - октябре сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - октябре 2021 года сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти, уступив лишь США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в августе текущего года РФ добывала 10,4 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 11,14 б/с в США. В сентябре российская добыча выросла до 10,73 млн б/с против 10,8 млн б/с в США. В октябре Россия увеличила объемы добычи до 10,84 млн б/с, США - до 11,39 б/с.

РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в августе 9,56 млн б/с, в сентябре - 9,66 млн б/с, в октябре - 9,78 млн б/с.

Всего за январь - октябрь текущего года Россия добыла 433,8 млн тонн нефти, что на 1% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом за октябрь добыча нефти в РФ увеличилась на 8,9% в годовом выражении - до 46 млн тонн.

Экспорт российской нефти за январь - октябрь снизился на 4,7% - до 191,2 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 44,1%.