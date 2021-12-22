ФАС готова принять меры в случае спекуляций на рынке бензина и дизельного топлива

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова при необходимости принять меры по противодействию спекуляций на розничном рынке топлива, сообщили ТАСС в ведомстве, комментируя ситуацию с ценами бензина и дизеля.

"В случае установления признаков нарушения закона о защите конкуренции, ведомство принимает меры по противодействию попыткам спекулятивного ценообразования на топливо", - сказали в ФАС.

Там напомнили, что уже есть несколько примеров в регионах, когда усилиями территориальных органов ФАС России снижены цены на АЗС, например, в Свердловской области, Калмыкии и Пермском крае.

В ФАС добавили, что по их данным, динамика изменения розничных цен на нефтепродукты соответствует уровню темпов инфляции. Сдерживать цены позволяют экономические и организационные меры, которые принимаются правительством РФ.

По последним данным Росстата, стоимость бензина в России с начала года по 20 декабря увеличилась на 8,71%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98%. Рост стоимости дизельного топлива еще сильнее превысил уровень инфляции в стране и составил 10,28%.

Тем не менее за последнюю неделю рост цены бензина и дизельного топлива замедлился. Так с 14 по 20 декабря стоимость бензина выросла на 0,22% при инфляции в 0,32%, а цена дизельного топлива увеличилась на уровне инфляции и составила 0,32%. С начала декабря дизельное топливо подорожало на 1,39%, а бензин на 0,73% при инфляции в 0,44%.