"Газпром" третий день подряд не бронирует мощности прокачки по газопроводу Ямал - Европа

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на четверг. Холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже третий день подряд, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе "на день вперед" были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на четверг будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы, а начиная с понедельника, "Газпром" и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

В самом "Газпроме" отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

О ценах на газ в Европе

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 г. составит $280 за 1 тыс. куб м.