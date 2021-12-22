Промпроизводство в России в ноябре выросло на 7%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в ноябре 2021 года вырос на 7% по сравнению с ноябрем 2020 года, за январь - ноябрь - на 5,2% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

При этом в ноябре по сравнению с октябрем промпроизводство выросло на 0,5%.

"Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что в ноябре 2021 года к ноябрю 2019 года индекс промышленного производства также демонстрирует уверенный рост на 5,9%. Прежде всего это можно связать с "эффектом базы", - отметили в Минпромторге.

Добыча полезных ископаемых в ноябре выросла на 10,2% в годовом выражении (за январь - ноябрь на 4,3%), производство в обрабатывающих отраслях - на 5,3% (за январь - ноябрь на 5,2%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в октябре выросли на 3,9% (за 11 месяцев на 7,4%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 10% (за 11 месяцев на 16,9%).

По данным статистики, в ноябре в годовом выражении добыча угля выросла на 11,4%, добыча металлических руд - на 2%, добыча нефти и природного газа - на 8,9%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 8,6%, производство мебели - на 0,6%.

Добыча прочих полезных ископаемых снизилась на 19%, производство подсолнечного масла сократилось на 8,3%, спецодежды - на 13,4%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 6,9%.