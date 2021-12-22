"Газпром" ожидает среднюю цену экспорта своего газа в 2022 году в $296 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" придерживается достаточно консервативного прогноза цены экспорта своего газа в 2022 году, ожидая значений в $296 за 1 тыс. куб. м. Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании BCS Global Markets по итогам телефонной конференции "Газпрома" с инвесторами.

Ранее заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов сообщал, что фактическая средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2021 году может превысить $280 за тыс. куб. м. Он также добавлял, что средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за тыс. куб м.