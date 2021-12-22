Эксперт: новые правила субсидий компаний на Шпицбергене усилят контроль их использования

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новые правила предоставления субсидий российским организациям, работающим на архипелаге Шпицберген, усилят контроль за их использованием. Об этом ТАСС сообщила в среду вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее подписал постановление о внесении изменений в "Правила предоставления субсидии из федерального бюджета российским организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген". В частности, с 1 января 2022 года субсидии, согласно новой редакции, будут предоставляться в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в пределах лимитов бюджетных обязательств.

"Изменения вызваны необходимостью повышения контроля по использованию субсидий, а также синхронизации с действующими государственными программами. Так, ранее финансирование осуществлялось в рамках государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности", однако данная программа со следующего года ликвидируется и средства, которые ранее были предусмотрены на ее реализацию, перераспределяются по другим программным инструментам, в том числе на "Экономическое развитие и инновационная экономика". <…> Таким образом, утвержденные изменения усиливают контроль за использованием субсидий, которые выделяются из федерального бюджета организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген", - рассказала она.

Караваева подчеркнула, что субсидия является основным способом финансового обеспечения расходов организаций, а государственная программа является инструментом, за счет которого осуществляется данное финансирование. По ее словам, внесенные изменения существенным образом скажутся не столько на финансовом обеспечении организаций, сколько повлияют на контроль за использованием средств со стороны федеральных органов власти.

В частности, в договоры должны включаться положения о согласии поставщиков на проведение в отношении их проверок, которые аналогично проводятся по организациям - получателям субсидии. Также изменяется и частота предоставления отчетности о достижении значения результата предоставления субсидии и в дальнейшем определится порядок проведения мониторинга достижения результатов субсидии, резюмировала эксперт.

Целью программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" является создание благоприятного предпринимательского климата, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, стимулирование технологического развития, повышение эффективности госуправления.