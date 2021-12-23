Недропользователи на Чукотке в 2021 году добыли на 20% больше серебра, чем в прошлом году

ТАСС, 23 декабря. Недропользователи Чукотки добыли в 2021 году 120 тонн серебра, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился объем добычи и золота - примерно на 4%, сообщил ТАСС начальник отдела промышленности и недропользования окружного департамента промышленности Григорий Дьячков.

"Всего предприятия округа в этом году добыли свыше 23 тонн золота - это примерно на 4% больше, чем в прошлом году. Значительно выросли и объемы добычи серебра в этом году - чуть более чем на 20%. В общей сложности недропользователи Чукотки добыли 120 тонн этого драгметалла", - сказал Дьячков.

Он добавил, что значительных успехов добились и угледобывающие компании полуострова. Они почти на треть увеличили объем добытого каменного угля. Объемы добычи природного газа и бурого угля остались на прошлогоднем уровне.

Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Он лидирует в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота.