{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Недропользователи на Чукотке в 2021 году добыли на 20% больше серебра, чем в прошлом году

Также увеличился объем добычи золота

ТАСС, 23 декабря. Недропользователи Чукотки добыли в 2021 году 120 тонн серебра, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился объем добычи и золота - примерно на 4%, сообщил ТАСС начальник отдела промышленности и недропользования окружного департамента промышленности Григорий Дьячков.

"Всего предприятия округа в этом году добыли свыше 23 тонн золота - это примерно на 4% больше, чем в прошлом году. Значительно выросли и объемы добычи серебра в этом году - чуть более чем на 20%. В общей сложности недропользователи Чукотки добыли 120 тонн этого драгметалла", - сказал Дьячков.

Он добавил, что значительных успехов добились и угледобывающие компании полуострова. Они почти на треть увеличили объем добытого каменного угля. Объемы добычи природного газа и бурого угля остались на прошлогоднем уровне.

Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Он лидирует в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Bi.Zone объединил два формата выявления инцидентов для предотвращения будущих кибератак
Для обеспечения полноценной киберзащиты фирмам необходимо выстраивать полноценный мониторинг инфраструктуры и реагирования на атаки, отметили в компании
Читать полностью