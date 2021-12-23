Bi.Zone объединил два формата выявления инцидентов для предотвращения будущих кибератак

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объединение двух подходов по обнаружению киберугроз позволит выявлять не только следы прошлых киберинцидентов, но и источники будущих, сообщили ТАСС в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone

Два распространенных на рынке подхода - Managed Security Services (MSS) и Managed Detection and Response (MDR) конкурируют друг с другом. Первый позволяет организовать мониторинг всей инфраструктуры компании и выявлять в ней инциденты любого типа, а второй - отличается большей глубиной собираемых данных, а также наиболее быстрым выявлением самых сложных атак и реагированием на них. Как сообщили в компании, их объединение в сервисе Threat Detection and Response (TDR) даст возможность бизнесу лучше предотвращать будущие кибератаки.

"Традиционно эти два формата конкурируют друг с другом, и бизнесу приходится выбирать один из них под конкретную задачу. Однако именно их объединение в BI.ZONE TDR позволяет повысить качество реагирования и эффективнее предотвращать атаки в будущем", - комментирует пресс-служба Bi.Zone.

Отмечается, что для обеспечения полноценной киберзащиты недостаточно вкладываться в превентивные меры безопасности - компаниям необходимо выстраивать полноценный мониторинг инфраструктуры и реагирования на инциденты.

"Сочетание MSS и MDR позволит выявлять инциденты любого типа и сложности в любых компаниях и реагировать на них максимально оперативно. Кроме того, BI.ZONE TDR способен находить не только следы прошлых киберинцидентов в IT-инфраструктуре компании и атаки "здесь и сейчас", но и выявлять проблемы безопасности, которые могут привести к инцидентам в будущем", - заявил руководитель центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Bi.Zone Теймур Хеирхабаров, отметив, что до Bi.Zone никто в России не объединял два формата.