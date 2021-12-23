Количество субъектов МСП в Приморье снизилось на 5% с начала 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Приморье по сравнению с началом 2020 года снизилось на 5%, сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

"Если сравнить количество субъектов МСП по годам, то, к сожалению, наблюдается отрицательная динамика. Согласно данным единого реестра МСП, по состоянию на 10 января 2020 года количество субъектов МСП составляло 88 444, на 10 января 2021 года - 84 839, на 10 декабря 2021 года - 83 966. За год снижение более чем на 1%, по сравнению к прошлому периоду - более 5%", - сообщила Шемилина.

Она уточнила, что в целом, согласно статистике, наблюдается рост экономики Приморья по сравнению с прошлым годом. Однако отдельные отрасли бизнеса переживают спад, среди них туризм, образовательная сфера, детские досуговые центры и детские комнаты при торгово-развлекательных центрах.

"Статистические данные показывают рост экономики по сравнению с 2020 годом. На мой взгляд, сравнивать эти показатели не совсем корректно, так как в прошлом году в Приморском крае для непродовольственной торговли и сферы услуг, частной медицины, образования и некоторых других отраслей действовало длительное ограничение в виде приостановления деятельности (они просто не работали). По мнению предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, восстановление бизнеса до уровня доковидного периода пока не произошло", - пояснила бизнес-омбудсмен.

Она напомнила, что в Приморье в нынешнем году применяется пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 3% для 19 видов предпринимательской деятельности. Аппарат уполномоченного обращался с инициативами о принятии дополнительных мер поддержки для пострадавшего бизнеса на региональном уровне в дополнение к принятым на уровне правительства РФ, но они не были приняты. "Будут ли приняты в дальнейшем меры поддержки для бизнеса, зависит от развития событий в части распространения новой коронавирусной инфекции и связанными с этим ограничительными мероприятиями", - пояснила Шемилина.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко во время оглашения ежегодного инвестиционного послания сообщил, что, по прогнозной оценке, валовой региональный продукт Приморского края за 2021 год составит 1,195 трлн рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году. Индекс производства промышленной продукции составил 140% к 2020 году.