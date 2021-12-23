Газопровод Чебаркуль - Миасс - Златоуст - Сатка вернулся к обычному режиму работы

ТАСС, 23 декабря. Восстановительные работы завершены на газопроводе-отводе Чебаркуль - Миасс - Златоуст - Сатка в Челябинской области, где в среду в результате разгерметизации трубы диаметром 500 мм произошло возгорание газа. Сейчас он работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"Работы на газопроводе-отводе Чебаркуль - Миасс - Златоуст - Сатка (Челябинская область), расположенном в зоне производственной ответственности Красногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) - филиала ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", были завершены 23 декабря в 02:40 (00:40 мск). В настоящее время газоснабжение осуществляется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

В восстановительных работах принимали участие 20 единиц техники и 75 работников филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - Красногорского ЛПУМГ и Управления аварийно-восстановительных работ № 1.

По данным пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило в 01:16 мск 22 декабря. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило факельное горение газа. Бригадой газовой службы было проведено перекрытие участка газопровода протяженностью 16 км, в 04:25 мск газоснабжение потребителей осуществлялось по второй нитке отвода. В 04:55 мск открытое горение было ликвидировано, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

По информации ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", возгорание не повлияло на газоснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме.