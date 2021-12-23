В Москве самозанятые заплатили 4,2 млрд рублей налога в январе-ноябре

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 533 млн рублей налогов заплатили самозанятые в Москве в ноябре, а всего с начала года - 4,2 млрд рублей, что в 4,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Всего в Москве зарегистрированы 831,8 тыс. самозанятых - это 23% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход в России. Самозанятые в ноябре перечислили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей налога на профессиональный доход - рекордную за все время действия этого налогового режима сумму. Всего с начала 2021 года самозанятые уплатили 4,2 млрд рублей налога, что в 4,4 раза превышает поступления за период с января по ноябрь прошлого года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Самыми популярными указанными при регистрации видами деятельности у самозанятых являются доставка, строительство, аренда квартир, маркетинг и реклама.

Как добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, суммарный доход самозанятых Москвы с начала 2019 года до 1 декабря 2021 года составил 290 млрд рублей - 38% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека в ноябре 2021 года достиг 2 497 рублей, увеличившись по отношению к январю этого года на 31%, а по отношению к ноябрю 2020 года - на 39%. Прирост чеков в ноябре этого года составил 5,6 млн штук - почти на треть больше, чем в ноябре 2020 года.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России, включая Москву, а с октября 2020 года он распространен на всю страну. Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физическими лицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% - при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями.