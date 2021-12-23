Дефицит бюджета ХМАО на 2021 год сократили почти вдвое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в четверг одобрили поправки в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, по которым дефицит в текущем году снизится в 1,8 раза - до 20,1 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания окружного парламента, трансляция которого шла онлайн.

Согласно информации окружной думы, доходы бюджета в 2021-2023 годах были утверждены в размере 249,4, 237,9 и 243,4 млрд рублей соответственно, расходы - 286,5, 274,4 и 274,3 млрд рублей. Дефицит бюджета - 37,1, 36,5 и 30,8 млрд рублей соответственно.

"Голосуем в первом чтении. Второе и окончательное чтение. Решение принято", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков. За поправки проголосовали 29 депутатов регионально думы, против - четверо.

Как сообщается на сайте думы Югры, это уже четвертые поправки в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Доходы бюджета автономного округа в 2021 году увеличиваются на 13 млрд 723 млн рублей, большая часть из которых связана с уточнением суммы поступлений по налогу на прибыль крупнейшими налогоплательщиками, и составят 263 млрд 203 млн рублей. Расходы уменьшены на 3 млрд 253 млн рублей - до 283 млрд 329 млн рублей. Дефицит в результате уменьшится на 16 млрд 976 млн рублей - в 1,8 раза, составив 20 млрд 125 млн рублей.

По информации на сайте думы Югры, дополнительные доходы бюджета региона будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, лечение заболевших ковидом (около 1 млрд рублей), меры социальной поддержки для семей, материнства, отцовства, пожилых людей (50 млн рублей) и на окончание строительства дороги в Нижневартовске в рамках соглашения с нефтяными компаниями (более 230 млн рублей).