Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 0,29%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов увеличился на 0,29% - до 1606,55 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил 0,12%, до 3751,37 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс РТС рос до 1606,50 пункта (+0,25%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3745,30 пункта (-0,06%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE снижалась на 0,09%, до $75,23 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,07% и торгуется на уровне $72,73 за баррель.