Taylor Energy выплатит почти $500 млн за самую длительную в истории США утечку нефти

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американская добывающая компания Taylor Energy выплатит около $500 млн для урегулирования претензий, предъявленных ей из-за самой продолжительной в истории США утечки нефти. Соответствующая договоренность, как сообщила газета The Hill, была достигнута в среду в федеральном суде Нового Орлеана (штат Луизиана).

Речь идет об утечке, возникшей на одной из плавучих буровых Taylor Energy в Мексиканском заливе, опрокинувшейся во время урагана в 2004 году. В результате произошедших тогда повреждений около 20 скважин в воды залива попали сотни тысяч галлонов нефти. Хотя большая ее часть была собрана после 2019 года, окончательно утечка до сих пор не ликвидирована.

Федеральные и местные власти предъявили компании целый ряд претензий, от нанесения ущерба экологии до сокрытия информации о реальных последствиях и масштабах аварии. Теперь, как следует из заявления Министерства юстиции США, между истцами и ответчиком достигнута договоренность об урегулировании всех этих претензий.

Taylor Energy обязалась выделить $432 млн трастовому фонду, который займется ликвидаций экологических последствий утечки, и еще $43 млн на урегулирование различных судебных претензий. Компания получает право не признавать своей ответственности за утечку перед государством и штатом и обязуется отозвать три встречных иска к федеральным властям.

Taylor Energy - частная компания, основанная в 1979 году Патриком Тейлором. Предприятие со штаб-квартирой в Новом Орлеане занимается добычей нефти в Мексиканском заливе.