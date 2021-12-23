Минстрой: новые правила оплаты строительных госконтрактов направлены на обеление отрасли

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новые правила казначейского сопровождения средств по госконтрактам, на которые пожаловались крупные строительные компании, направлены на обеление отрасли. Но они должны быть внедрены таким образом, чтобы не повлиять на скорость и качество строительства, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

Ранее Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) направила письмо министру экономического развития Максиму Решетникову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, в котором предупредила о рисках невыполнения госконтрактов в дорожно-строительной отрасли из-за новых правил казначейского сопровождения, которые начнут действовать с 1 января 2022 года. В связи с этим НАИК попросила изменить срок вступления в силу нормативно-правовых актов.

"Постановление правительства России, устанавливающие расширенное казначейское сопровождение по госконтрактам со стоимостью выше 1 млрд рублей, в первую очередь, направлено на обеление отрасли и контроль за расходованием бюджетных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минстрое добавили, что данное постановление не будет распространяться на уже заключенные контракты. Новые правила будет действовать только для контрактов стоимостью свыше 1 млрд рублей, заключенных с единственным поставщиком, извещение о заключение которых поступит после 1 января 2022 года. При этом практика полного казначейского сопровождения по решению правительства есть и в настоящее время по отдельным контрактам и по контрактам, заключенным с единственным поставщиком, отмечается в сообщении.

"Вместе с тем реализация данных требований должна быть внедрена таким образом, чтобы это не повлияло на скорость и качество строительства объектов и не приводило к дополнительным издержкам строительных организаций", - подчеркнули в пресс-службе. Поэтому по возникающим у профессионального сообщества вопросам вместе с Минфином и казначейством России будут проведены разъясняющие совещания, добавили в министерстве.

Обращение инфраструктурных компаний

Как отмечала НАИК в обращениях к министрам, с введением новой процедуры по госконтрактам на сумму более 1 млрд рублей деньги будут поступать на лицевой счет, что сделает их неликвидными до исполнения контракта. Расходы, не относящиеся к конкретному объекту, будут оплачиваться из собственных средств строительных компаний. Выполненные работы будут оплачиваться только после подтверждения Федеральным казначейством, из-за чего увеличатся сроки расчетов с контрагентами. Кроме того, новые правила приведут к трудностям с привлечением субподрядчиков, сокращению числа соисполнителей и привлечению дополнительных трудовых ресурсов, считают в НАИК.

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний создана в 2021 году. В ее состав вошли крупнейшие компании в сфере инфраструктурного строительства - ДСК "Автобан", "Дороги и мосты", "Стройтрансгаз", "Донаэродорстрой", группа компаний "Нацпроектстрой", "Центродорстрой", "ВАД", "Новосибирскавтодор", "Мостострой-11", инфраструктурная корпорация "АЕОН" и другие.