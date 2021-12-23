Российские компании вошли в рейтинг многообещающих стартапов Forbes

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стартапы десяти российских проектов из разных отраслей - от онлайн-образования до автоматизации бизнес-процессов вошли в рейтинг будущих "единорогов" по версии журнала Forbes , опубликованного в четверг.

Как сообщило издание, в 2021 году было совершено несколько крупных сделок, в результате которых компании с российскими основателями стали "единорогами".

Например, в январе HR-tech стартап выпускника Физтеха Арсения Вершинина Personio привлек $125 млн от Index Ventures и Meritech Capital Partners по оценке $1,7 млрд. В сентябре "единорогом" стал сервис такси inDriver, основанный в 2013 году в Якутске Арсеном Томским. Компания привлекла в ходе последнего раунда $150 млн по оценке $1,23 млрд. В октябре Tiger Global Management лидировал в раунде на $298 млн по оценке $3 млрд в компанию TradingView, основанную ростовчанами Денисом Глобой и Константином Ивановым.

Журнал также добавляет, что десятки стартапов с русскоязычными основателями в 2021 году попали в топовые акселераторы типа Y Combinator, Alchemist, 500 Startups, Techstars. Это означает, что перспективных проектов родом из России становится все больше.

"Огромное количество наших соинвесторов, американских VC, регулярно спрашивают о каких-либо интересных проектах с русскоязычными основателями - такого не было еще несколько лет назад", - рассказывает член экспертного совета рейтинга, принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов.

Кроме того, в рейтинг попали лидер экспертного голосования EBAC Online, который получил опыт в аналогичном бизнесе на локальном российском рынке. А запущенный сооснователями Рокетбанка и iPrice стартап Osome разрабатывает программное обеспечение для удаленной работы с корпоративными документами и уже привлек $24,5 млн инвестиций - существенную сумму для российского стартапа. Продуктом стартапа AMMA - трекером для беременных - ежемесячно пользуются более 1,5 млн женщин, пишет Forbes.