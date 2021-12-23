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Служба поддержки кредиторов и заемщиков появится в Агентстве по страхованию вкладов

По словам генерального директора Агентства по страхованию вкладов Юрия Исаева, создание специальной службы будет способствовать повышению эффективности взаимодействия с населением

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил создание нового структурного подразделения - Службы поддержки кредиторов и заемщиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"Совет директоров одобрил создание в агентстве нового структурного подразделения - Службы поддержки кредиторов и заемщиков. Основной задачей службы станет выстраивание обновленной системы коммуникаций агентства с населением, сфокусированной на клиентоцентричных подходах", - отмечается в сообщении.

Создание специальной службы будет способствовать повышению эффективности взаимодействия с населением, считает генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

"Сегодня государственные структуры все больше внедряют в свою деятельность принципы сервисного подхода при взаимодействии с населением, понимая важность усиления социальной составляющей в дальнейшем развитии организации. Неотъемлемой частью этого процесса является выстраивание современной службы поддержки и ведение открытого и доверительного диалога с гражданами", - цитирует пресс-служба слова Исаева.

Также совет директоров агентства рассмотрел несколько других вопросов по ключевым направлениям деятельности АСВ, в том числе утвердил порядок конкурсного отбора банков для открытия специального банковского счета и размещения гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации. Кроме того, утвержден порядок направления иностранной страховой организацией в АСВ распоряжений на открытие специального банковского счета и перечисление средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации. Документы приняты в рамках вступления в силу изменений в закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации", регулирующих порядок допуска на российский рынок иностранных страховых организаций и осуществления ими страховой деятельности на территории РФ через открываемые филиалы.

Заседание совета директоров АСВ прошло под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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