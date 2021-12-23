Предприниматели РФ назвали рост онлайн-продаж главным позитивным событием года для бизнеса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Предприниматели в РФ считают развитие онлайн-торговли самым позитивным событием для бизнеса в 2021 году. Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы Wildberries, проведенного среди 7 700 предпринимателей в 82 регионах России во второй половине декабря 2021 года.

По данным аналитики, к позитивным событиям 2021 года, которые помогли бизнесу, 55% предпринимателей отнесли активное развитие онлайн-продаж, 29% - рост потребительского спроса. 5% отметили госпрограммы поддержки предпринимательства и частные инициативы онлайн-ретейлеров и банков, а 23% сообщили, что добиться поставленных целей им помогло дополнительное образование (участие в обучающих программах по бизнесу и менеджменту), еще 27% отметили цифровизацию бизнес-процессов (например, электронный документооборот).

Глобальные внешнеэкономические факторы ограничили возможности развития бизнеса для 66% предпринимателей в 2021 году, при этом главным позитивным фактором для 55% них стал рост интернет-торговли.

Около 81% опрошенных являются индивидуальными предпринимателями, 11% - представителями небольших компаний с численностью сотрудников до 250, 7% - самозанятыми и всего 1% - представителями крупного бизнеса.

Среди главных условий, сдерживающих развитие бизнеса в 2021 году, 66% респондентов назвали глобальные внешнеэкономические факторы. По 15% респондентов отметили негативное влияние на их бизнес ограничений из-за коронавируса и колебания курсов валют, еще 21% пожаловались на высокую инфляцию, 11% - на излишнюю бюрократию и 4% - на рост ставок по кредитам в стране. Рост стоимости транспортных и логистических услуг стал ограничивающим фактором для 67% российских предпринимателей, а высокая конкуренция - для 55%.

В исследовании предприниматели также рассказали и о планах на 2022 год. Около 42% из них готовятся начать продажи новой категории товаров или запустить новые бренды, 40% хотят расширить производство или объемы закупок товаров. 4% представителей бизнеса инвестируют в собственное дополнительное образование и новые обучающие курсы, а еще 14% будут масштабировать свой бизнес за счет выхода в новые каналы продаж.