Эксперты: рынок онлайн-торговли продуктами в РФ может достигнуть 1 трлн рублей к 2025 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания может достигнуть 1 трлн рублей к 2025 году при сохранении текущих темпов развития, говорится в совместном исследовании "AliExpress Россия" и Центра экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ).

"По прогнозам экспертов, объем рынка по итогам 2021 года составит 300 млрд рублей, к 2023 году он может достигнуть 500-600 млрд рублей, а при сохранении темпов роста к 2025 году - 1 трлн рублей", - отмечается в исследовании.

Основными каналами продаж останутся традиционная розница, экспресс-доставка, интернет-магазины, маркетплейсы и специализированные магазины (локальная доставка). Уже сейчас маркетплейсы лидируют по ассортименту продуктов питания, хотя в денежном выражении на них приходится лишь 15% рынка.

Перспективы рынка онлайн-торговли продуктами

В 2018-2020 годах рынок e-grocery (онлайн-продажа товаров повседневного спроса - продуктов питания, напитков и т.д.) рос в среднем на 148,5% в год. Этому способствовал ряд факторов, главный из которых - запрос на доставку товаров повседневного спроса в связи с пандемией. Несмотря на высокие темпы роста, сейчас в России на онлайн-рынок продуктов питания приходится не более 1% от всего объема этого рынка. Эксперты считают, что этот показатель будет расти.

"Проникновение онлайн с 1% дойдет до 10-15% в ближайшие 3-5 лет. Рынок будет сформирован вокруг 2-4 основных игроков с большим отрывом от остальных. Для сервисов будет важно совмещение экспресс-доставки основных высокооборотных SKU и широкого ассортимента на одной платформе", - приводятся в материале слова руководителя направления FMCG & Beauty в "AliExpress Россия" Ивана Дидуса.

Факторами, которые будут способствовать росту рынка в ближайшие годы, может стать легализация онлайн-торговли алкоголем, развитие онлайн-продаж товаров категорий fresh и ultra fresh и консолидация большей части оборота каждого из сегментов вокруг нескольких крупнейших игроков, отмечают эксперты.

Доля маркетплейсов будет расти

Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания делится на пять сегментов: традиционная розница (36% рынка в денежном выражении), экспресс-доставка (30%), интернет-магазины (18%), маркетплейсы (15%) и специализированные магазины (локальная доставка, 1%). По мнению экспертов, в ближайшие годы новые сегменты не появятся, но будет тренд на укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов.

Уже сейчас маркетплейсы лидируют по ассортименту продуктов питания, в среднем на них представлено по 162,4 тыс. товаров. Несмотря на внушительные показатели SKU (единица складского учета - прим. ТАСС), потенциал роста не исчерпан.

На втором месте - интернет-магазины со средним ассортиментом 15,6 тыс. товаров. При этом интернет-магазины опережают маркетплейсы по ассортименту товаров категории fresh и ultra fresh. Но маркетплейсы осваивают и этот рынок, запуская экспресс-доставку продуктов питания. Следовательно, в будущем маркетплейсы будут конкурировать с интернет-магазинами и в сегменте скоропортящихся товаров, развивая для этого собственную логистику или интегрируя продавцов с подходящей логистикой, считают эксперты.

География рынка

Сейчас е-grocery растет в большей степени за счет Москвы и Санкт-Петербурга, но, несмотря на насыщенность рынка, потенциал для роста в этих регионах еще не исчерпан.

Помимо городов-лидеров эксперты выделяют ряд наиболее перспективных регионов для географической экспансии: Свердловская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Камчатский край, Иркутская область и Хабаровский край.

Основные тренды

Эксперты выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды рынка онлайн-торговли продуктами. К краткосрочным относятся стирание границ между сегментами, например, выход интернет-магазинов на маркетплейсы, выход в онлайн дискаунтеров, где главный вызов для них - расходы на сборку заказов, и применение голосовых технологий в шопинге.

В среднесрочной перспективе появится тренд смещения фокуса с оборота на прибыльность, сервисы будут адаптироваться к возрастным потребителям, расширять сеть офлайн-пунктов выдачи заказов, доставлять по подписке и автоматизировать сборку. Покупатели постепенно будут смещать фокус лояльности с привычных брендов на те, что предложат лучший сервис. В ближайшее десятилетие будет усиливаться тренд на устойчивое развитие, осознанное потребление и персонализацию на основе данных о здоровье покупателей.