Компания "Финвижн холдингс" профинансирует проекты "Клуба лидеров" на 3 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная компания "Финвижн холдингс" направит 3 млрд рублей в проекты бизнес-ассоциации "Клуб лидеров", соглашение об этом подписано в четверг, сообщила пресс-служба компании.

"Международная компания "Финвижн холдингс" направит 3 млрд рублей на инвестиции в проекты резидентов и партнеров бизнес-ассоциации "Клуб лидеров", соответствующее соглашение 23 декабря 2021 года подписали директор "Финвижн холдингс" Юрий Гусев и президент бизнес-ассоциации "Клуб лидеров" Алексей Иванченко", - говорится в сообщении.

Такое решение принято руководством "Финвижн холдингс" в рамках инвестиционной программы компании.

"Три миллиарда рублей из заявленных десяти мы направим на инвестирование в проекты членов "Клуба лидеров", которые будут отобраны инвестиционным комитетом из заявленных резидентами клуба. Одобренные проекты, соответствующие инвестполитике "Финвижн холдингс", получат финансирование в размере от 20 млн до 200 млн рублей на проект", - сообщил Гусев после подписания соглашения, его цитирует пресс-служба.

Иванченко отметил, что резиденты клуба получили еще одну привилегию от своего членства в нем. "Помимо уже реализуемых клубом GR и бизнес-инициатив, обширных деловых контактов и связей, "Клуб лидеров" запускает инвестиционную повестку для своих резидентов. Такая финансовая поддержка станет ярким преимуществом "Клуба лидеров" не только в Москве, но и во всех 40 регионах присутствия клуба", - цитирует Иванченко пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в июле 2021 года владелец "Финвижн холдингс" Артем Аветисян заявлял о том, что компания направит в целом на поддержку перспективных российских проектов 10 млрд рублей. Позже в декабре Аветисян сообщил, что после запуска этой инвестпрограммы за полгода проинвестировано 1,3 млрд рублей, средства получили шесть компаний, рассказали в пресс-службе "Финвижн холдингс".