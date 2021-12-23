Цена зимнего дизеля на бирже впервые поднялась выше 64 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по итогам торгов в четверг вновь обновила исторический максимум и впервые превысила 64 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,7%, до 64,23 тыс. рублей за тонну. За неделю зимний дизель подорожал на 4%. Начиная с 16 декабря, стоимость этого вида топлива ежедневно устанавливает новые рекорды.

Летний дизель подорожал на 0,6%, до 49,66 тыс. рублей за тонну, а межсезонный дизель подешевел почти на 1%, до 50,82 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,9%, до 25,44 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросло в цене на 0,4%, до 57,61 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена на топочный мазут снизилась на 2% и составила 23,42 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,1%, до 48,58 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1%, до 51,02 тыс. рублей за тонну.