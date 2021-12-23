Миллер: добыча газа "Газпромом" в 2021 году станет максимальной за последние 13 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Добыча газа "Газпромом" в 2021 году составит 515 млрд кубометров, что станет максимальным показателем для компании за последние 13 лет. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

"Мы в этом году добудем на 62,2 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году, и выйдем на уровень годовой добычи 515 млрд куб. м. Это лучший показатель за последние 13 лет", - сказал он.

Объем потребления газа в мире в этом году вырос на 150 млрд куб. м, а "Газпром" удовлетворил этот дополнительный спрос более чем на треть своим дополнительным производством, отметил Миллер.

Объем поставок газа на внутренний рынок РФ в 2021 году также увеличится на 29,7 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом. "Это очень-очень серьезный вклад в социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул глава "Газпрома", добавив, что для компании важны стабильные, надежные поставки газа российским потребителям.

"Мы с вами столкнулись и с тем, что теперь мы вынуждены говорить не только об осенне-зимнем пике, но и о летнем пике. И впервые в компании принято решение, что по окончании осенне-зимнего максимума мы с вами будем принимать специальную программу подготовки к прохождению летнего максимума. Точно так же будем готовить план мероприятий для наших дочерних обществ и будем системно готовиться к летнему пику", - сказал Миллер.