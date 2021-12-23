Росатом и "Лукойл" организуют производство "зеленого" водорода в Румынии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. АО "Русатом Оверсиз" (предприятие Росатома) и нефтяная компания "Лукойл" договорились совместно производить "зеленый" водород для нужд НПЗ Petrotel Lukoil S.A. (г. Плоешти, Румыния). Как сообщила пресс-служба "Русатом Оверсиз", соответствующий меморандум о намерениях был подписан в четверг.

В частности, стороны договорились проработать вопрос получения государственной поддержки проекта на национальном и общеевропейском уровне. "Росатом выступает в качестве инвестора, девелопера и технологического партнера в развитии водородных проектов на российском и зарубежном рынках. <…> Сейчас мы изучаем возможность организации производства водорода на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии с применением электролизеров мощностью порядка 10 000 куб. метров в час", - сообщил президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. По словам вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке ПАО "Лукойл" Рустема Гималетдинова, это позволит компании в будущем заместить весь объем производства водорода, получаемого традиционным методом паровой конверсии метана, на "зеленый", для которого используется электролиз в симбиозе с возобновляемыми источниками энергии.

Росатом является одним из лидеров развития водородной энергетики в России. Госкорпорация обладает технологическим и научно-исследовательским потенциалом по развитию технологий низкоуглеродного производства водорода, включая электролиз и паровую конверсию метана с применением технологий улавливания СО2. Росатом ведет разработку собственных ноу-хау по всей цепочке жизненного цикла водорода. В области производства госкорпорация разрабатывает линейку электролизеров, установки паровой конверсии метана, а также работает над проектом атомной энерготехнологической стации с высокотемпературным газовым реактором. В области хранения и потребления Росатом предлагает такие решения, как композитные баллоны и полимерные топливные элементы.