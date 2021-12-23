Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2021 году будет четвертым по объему в истории

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Поставки газа "Газпромом" на экспорт в дальнее зарубежье в 2021 году станут четвертыми по объему в истории компании. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

"Мы в полном объеме, надежно и всегда в срок исполняем наши контрактные обязательства. По-видимому, мы будем иметь четвертый результат по объему поставок газа в дальнее зарубежье в этом году. И самое главное, еще раз подчеркну, мы в столь непростом году, с такими острыми зимними и летними пиками, на 100% выполняли и выполняем наши обязательства перед европейскими компаниями", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует экспортировать в Европу в этом году 183 млрд куб. м газа.

Миллер отметил, что самый большой прирост поставок пришелся на самых крупных потребителей газа "Газпрома". В частности, Греция, по итогам 2021 года установит исторический максимум покупки российского газа.

"Это говорит о том, что наши основные клиенты, наши основные партнеры ориентированы на закупку российского газа. Они понимают, что наше партнерство носит и будет носить долгосрочный характер", - подчеркнул глава газового холдинга.

Также с ноября поставки "Газпромом" газа в Китай по "Силе Сибири" более чем на одну треть превышают суточные контрактные обязательства перед китайскими партнерами, сообщил Миллер. "Сам факт роста спроса - это вещь, без сомнения, для нас приятная. Но самое главное, что мы уже в текущем времени обеспечиваем поставки сверхконтрактных, сверхпроектных объемов", - добавил он.