Туристический сбор в Калининградской области введут не ранее 2023 года

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Туристический сбор в Калининградской области введут на год позже, чем планировалось - не ранее 1 января 2023. Задержка связана с неготовностью нормативной базы на федеральном уровне, сообщил журналистам в четверг министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

"Мы, конечно, очень хотели его [туристический сбор] внедрить с 1 января [2022 года]. Мы к нему готовились активно, к введению туристического сбора, разработали проекты все и нормативные базы для того, чтобы его ввести. Но, к сожалению, федеральная часть нас подвела. Мы можем его вести только с начала нового финансового периода, а значит с 1 января 2023 года", - сказал Ермак.

Министр пояснил, что из-за подготовки к выборам в Госдуму, профильный комитет, готовивший изменения в федеральный закон, регламентирующий взимание туристического сбора, не внес в него Калининградскую область. После выборов новый комитет еще не успел это сделать. По этой причине регион не может внедрить эту систему ни в январе, ни летом будущего года. При этом, по его словам, для региона эта мера нужна и оправдана, поскольку позволит муниципалитетам получить дополнительные средства и мотивирует их к развитию туристской инфраструктуры. "По-моему, это очень хороший проект, и мы, конечно, будем его дальше пытаться реализовать", сказал он.

О планах введения сбора с 2022 года сообщал в мае этого года губернатор области Антон Алиханов. По его словам, средства от сбора должны направляться на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха граждан: парков, набережных, скверов, пляжей. Предположительно, размер сбора составит 100 рублей и будет установлен на территории муниципальных образований Балтийского побережья и Калининграда.

Опрос Центра управления регионом показал поддержку введения сбора для туристов, приезжающих в область, большинством жителей региона. За его введение высказались 80% опрошенных.

В областном правительстве отмечают, что туризм становится полноценной отраслью калининградской экономики. Она формирует порядка 2% валового регионального продукта - 9 млрд рублей. Доходы от отрасли растут на 10% в год. В 2021 году туристический поток в в регион вырос на 10,5% по сравнению с допандемийным 2019 годом и достиг 1,925 млн человек. В 2022 году в пессимистическом прогнозе он вырастет еще на 6%.