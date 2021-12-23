Объекты "Русгидро" в Дагестане работают в штатном режиме и проходят ремонт по плану

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объекты генерации компании "Русгидро" в Дагестане работают в штатном режиме и планово проходят ремонт и модернизацию. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Русгидро" придает приоритетное значение обеспечению надежности работы энергообъектов компании, в том числе находящихся в Дагестане. Все ГЭС "Русгидро" в Дагестане работают в штатном режиме, планово проходят ремонты и модернизацию. Задержек с уплатой налогов в бюджеты всех уровней не было и нет", - отметили там.

При этом в "Русгидро" уточнили, что компания не занимается вопросами водоснабжения и водоотведения в регионе. Отмечается, что компания реализует программу комплексной модернизации гидроэлектростанций, в рамках которой заменяется все устаревшее и изношенное оборудование. В частности, в нее включены все энергообъекты в Дагестане. Более того, "Русгидро" намерена построить в регионе Могохскую ГЭС мощностью 49,8 МВт, которая была отобрана в рамках госпрограммы поддержки развития возобновляемой энергетики.

"Также в Дагестане "Русгидро" ежегодно реализует социально значимые проекты и развивает промышленный туризм на Чиркейской ГЭС, что является ответом на общественный запрос", - добавили в компании.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с вопросами энергетики в Дагестане. В ходе мероприятия к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов (РИА "Дагестан") и рассказал о том, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сегодня необходима.