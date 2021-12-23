Фонд развития промышленности увеличит до 90% финансирование проектов на Дальнем Востоке

ТАСС, 23 декабря. Фонд развития промышленности (ФРП) увеличит свою долю финансирования малых и средних промышленных проектов на Дальнем Востоке до 90%, остальные средства будут выделять региональные фонды. Таким образом, общий объем займов для предприятий может превысить 5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба ФРП.

"Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) принял решение об увеличении доли федерального ФРП с 70% до 90% при финансировании промышленных проектов в рамках совместных федерально-региональных программ с региональными фондами развития промышленности Дальневосточного федерального округа. Соотношение софинансирования по совместной программе теперь составит 90% от федерального ФРП и 10% от регионального", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент федеральный ФРП предоставляет не более 70% средств на выдачу займа, остальные средства предоставляются региональными фондами развития промышленности, которые работают независимо от ФРП.

"Общий бюджет регфондов ДФО на 2021 год составляет 561 млн рублей, таким образом, при совместном финансировании промышленных предприятий "федеральное плечо" может превысить 5 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Также для дальневосточных предприятий снизят минимальный размер займа - вместо 20 млн он составит 10 млн рублей и коснется тех проектов, которые проходят по программам "Проекты развития", "Комплектующие изделия" и "Производительность труда".

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.