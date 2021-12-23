Минтранс заявил, что Япония заинтересована в регулярном морском маршруте на Дальний Восток

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Японская сторона заинтересована в создании нового регулярного морского маршрута между морским регионом Японии и Дальнего Востока России, говорится в материалах Минтранса РФ, опубликованных по итогам заседания рабочей группы по транспорту российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

В министерстве уточнили, что в рамках обсуждения были затронуты вопросы железнодорожного сообщения между странами, произошел обмен мнениями по организации тестовых контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.

Российская сторона также обратила внимание японских коллег на необходимость более активного участия в реализации совместного проекта развития международного аэропорта Хабаровска в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В частности, речь шла о строительстве нового международного терминала, говорится в сообщении министерства.