Минвостокразвития предложило создать набсоветы в регионах СПВ для мониторинга экономики

ТАСС, 23 декабря. Наблюдательные советы необходимо создать в пяти дальневосточных регионах РФ, входящих в состав Свободного порта Владивосток (СПВ), которые будут заниматься мониторингом экономических процессов, координацией деятельности органов госвласти и местного самоуправления. Такие советы должны находиться под контролем глав регионов, считает статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

"Федеральным законом формируется институт наблюдательного совета Свободного порта Владивосток. Предлагается создать наблюдательный совет в каждом субъекте, входящем в состав Свободного порта Владивосток, - таких субъектов пять - во главе с высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации", - сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Волков также добавил, что в настоящее время вносятся уточнения в перечень полномочий Минвостокразвития по вопросам утверждения документации по планировке территорий опережающего развития (ТОР).

Как сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сейчас в преференциальных режимах ТОР и СПВ на Дальнем Востоке реализуется 2 652 проекта объемом 6,3 трлн рублей, инвестировано более 2,1 трлн рублей. Создается 203,8 тыс. рабочих мест, из которых 86,4 тыс. уже созданы. "Инвестиции в проекты, инициаторы которых воспользовались государственными мерами поддержки, обеспечили более 50% от общего объема инвестиций", - добавил он.

Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов - в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. Запланировано создание около 88 тыс. новых рабочих мест, уже создано более 28 тыс. рабочих мест.