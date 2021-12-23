Лабораторию микровиноделия открыли на базе кубанского аграрного вуза

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Лабораторию микровиноделия открыли в учебном центре инновационных технологий Кубанского аграрного университета (КубГАУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"На базе КубГАУ открыли лабораторию микровиноделия. Лаборатория заработала в учебном центре инновационных технологий факультета плодоовощеводства и виноградарства Кубанского государственного аграрного университета. С ее работой ознакомился вице-губернатор региона Андрей Коробка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в структуру учебного центра инновационных технологий входит уникальный набор опытных площадок плодовых культур и винограда, моделирующих наиболее востребованные в производстве технологии. В этом году здесь в преддверии столетия вуза заложили коллекционный участок винограда сортами селекции ученых университета - "Столетие КубГАУ", "Устойчивый КубГАУ", "Юбилейный КубГАУ" и "Академик Трубилин". Кроме того, в учебном центре работает прививочная мастерская, где студенты учатся производить посадочный материал винограда.

"Виноградарство и виноделие - драйверы экономики Краснодарского края. Наши успехи в этой отрасли сегодня поражают именитых европейских виноделов. Поэтому нам нужно создавать свой конкурентоспособный, уникальный продукт. Для этого необходимы грамотные кадры, которые будут создавать эксклюзивные кубанские вина на каждом из 80 винодельческих предприятий региона", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Кубани Андрея Коробки.

Также отмечается, что благодаря учебной винодельне у студентов появилась возможность на практике получить все необходимые компетенции в виноградарстве и виноделии - от заготовки саженцев винограда до уборки урожая и его переработки.

В Краснодарском крае собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе. Общая площадь виноградников Кубани на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в РФ. Основные товарные виноградники расположены: Темрюкский район - 19 тыс. га, Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.