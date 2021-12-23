Кафе и ресторанам в Кировской области разрешили работать до трех часов ночи

КИРОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области приняли решение разрешить работу кафе и ресторанов до трех часов ночи. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

С 30 октября в Кировской области была запрещена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время.

"С 23 декабря в Кировской области снят запрет на работу в ночное время объектов общественного питания и сферы развлечений. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 122-П. Согласно документу, время работы кафе и ресторанов по вечерам увеличено с 23:00 до 03:00", - говорится в сообщении.

При этом сохраняются все требования безопасности для посетителей и сотрудников. Так, при входе в заведения необходимо предъявлять ковид-сертификат, а внутри помещений соблюдать масочный режим и пользоваться средствами защиты и дезинфекции.

Об эпидитуации в регионе

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.