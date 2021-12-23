{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Кафе и ресторанам в Кировской области разрешили работать до трех часов ночи

При этом на входе в заведения посетителям по-прежнему нужно показывать ковид-сертификаты

КИРОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области приняли решение разрешить работу кафе и ресторанов до трех часов ночи. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С 30 октября в Кировской области была запрещена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время.

"С 23 декабря в Кировской области снят запрет на работу в ночное время объектов общественного питания и сферы развлечений. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 122-П. Согласно документу, время работы кафе и ресторанов по вечерам увеличено с 23:00 до 03:00", - говорится в сообщении.

При этом сохраняются все требования безопасности для посетителей и сотрудников. Так, при входе в заведения необходимо предъявлять ковид-сертификат, а внутри помещений соблюдать масочный режим и пользоваться средствами защиты и дезинфекции.

Об эпидитуации в регионе

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19
Бывший премьер-министр Франции вошел в совет директоров "Сибура"
Франсуа Шарль Арман Фийон вошел в состав совета директоров холдинга как независимый директор
Читать полностью