В Поморье статус резидента АЗРФ в 2021 году получили 87 предпринимателей

ТАСС, 23 декабря. Статус резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Поморье в 2021 году получили 87 предпринимателей. Их общее число увеличилось до 92, общий объем инвестиций в реализацию проектов превысил 36 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Статус резидента [Арктической зоны РФ] в течение этого года получили сразу 87 предпринимателей, а общее их число выросло до 92. В целом заявленный объем инвестиций по проектам резидентов Арктической зоны составляет 36,9 млрд рублей, что позволит создать 2 299 новых рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

В течение года 16 из заявленных проектов уже начали реализовываться, уточнили ТАСС в пресс-службе. По ее данным, в этом году открыта новая частная школа, запущены три пекарни, магазин-супермаркет, цех по производству готовой еды для доставки населению. После ремонта и частичной модернизации открыта гостиница, открытие еще одной планируется в ближайшее время.

Режим резидентства Арктической зоны стал одним из самых востребованных направлений государственной поддержки среди предпринимателей. Он предусматривает уникальную систему льгот и преференций, доступную как для малого, так и для крупного бизнеса, и подразумевает налоговые льготы, субсидирование затрат по уплате страховых взносов до 75%, предоставление земельных участков без торгов, а также возможности использования свободной таможенной зоны, уточнили в пресс-службе.

В Арктическую зону в Архангельской области вошли девять муниципальных образований. Более 90% инвестпроектов относятся к категории малого и среднего бизнеса. "Предпринимателям предъявляются минимальные требования для использования беспрецедентных мер поддержки: проект должен быть зарегистрирован в Арктической зоне, вести там бизнес с минимальным объемом инвестиций в размере от 1 млн рублей. Также нет никаких ограничений по видам деятельности", - сообщил генеральный директор агентства регионального развития Архангельской области Максим Заборский.