Сахалину одобрили получение инфраструктурных облигаций на 5,4 млрд рублей

ТАСС, 23 декабря. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение Сахалинской области займа на 5,4 млрд рублей по программе инфраструктурных облигаций. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина по итогам заседания правкомиссии.

"Правкомиссия одобрила заявку Сахалинской области для использования механизма инфраструктурных облигаций с размером займа 5,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги пойдут на развитие сетей электроснабжения и дорожной инфраструктуры Южно-Сахалинска. Это позволит дополнительно построить 300 тыс. кв. м жилья в регионе.

Пилотные проекты с использованием инфраструктурных облигаций планируется реализовать в Тульской, Тюменской, Челябинской, Сахалинской, Липецкой и Свердловской областях. Всего ДОМ.РФ рассматривает около 35 заявок из 25 субъектов на 150 млрд рублей.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.