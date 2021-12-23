Татарстан получит заем в 12 млрд рублей на возведение канализации и систем водоснабжения

ТАСС, 23 декабря. Республика Татарстан получит заем из Фонда ЖКХ на 12,3 млрд рублей для строительства систем канализации и водоснабжения. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам заседания правкомиссии по региональному развитию.

"На заседании также была рассмотрена заявка Республики Татарстан на получение займа из Фонда ЖКХ. Региону одобрен заем в размере 12,3 млрд рублей для строительства канализационных систем и систем водоснабжения", - говорится в сообщении.

В России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.