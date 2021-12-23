В "Опоре России" заявили, что в России нужно расширять сеть центров "Мой бизнес"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин считает, что в субъектах РФ необходимо расширять сеть центров "Мой бизнес". Такое мнение он высказал ТАСС в четверг.

"В рамках нацпроекта по МСП были созданы новые центры "Мой бизнес", их раньше не было, а сейчас это единый стандарт. Нам бы хотелось, чтобы создание центров "Мой бизнес" продолжалось также на паритетных началах - федеральный бюджет и региональный бюджет", - сказал он.

По словам Калинина, бюджетные средства необходимо тратить прежде всего на инфраструктуру, на "то, что остается физически следующим поколениям". Он отметил, что необходимо дальнейшее строительство промпарков и технопарков.

"Физическая инфраструктура - это то, на что нужно тратить прежде всего именно бюджетные средства. Городская среда, современные города, в том числе возможности для малого бизнеса. Конечно, надо не забывать о человеческом капитале - это развитие компетенций, популяризация предпринимательской деятельности", - сказал глава бизнес-объединения.

С начала 2019 года в России открыто 84 центра "Мой бизнес" во всех регионах, не считая Москвы, сообщается на сайте центров. Также работают 177 муниципальных подразделений. Их цель - помогать предпринимателям в решении задач по развитию бизнеса: в поиске идеи, выборе правовой формы, регистрации бизнеса, предоставлении кейсов и готовых инструкций из различных сфер.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, развитие инфраструктуры является одним из драйверов роста страны, в том числе экономического. По его словам, государство предпринимает очень серьезные усилия в этом направлении, выделяя средства, в том числе по национальным проектам.