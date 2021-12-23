Объем инвестпроектов промышленных предприятий Пермского края достиг почти 2 трлн рублей

ПЕРМЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 40 крупных инвестиционных проектов на общую сумму почти 2 трлн рублей реализуются в Пермском крае. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства по итогам заседания Совета директоров промышленных предприятий края.

"В регионе сегодня реализуется 42 крупных инвестиционных проекта на сумму более 1,9 трлн рублей. Только за 2021 год были открыты такие новые производства, как первый в России комплекс по выпуску мелованного картона (FBB) на предприятии "Кама картон", производство стрейч-пленки, переработка отходов, жесткого и мягкого пластика с получением вторичной гранулы на площадке промышленного холдинга "Кредо", производство реагентов для интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа на "Полиэксе" и высокопроизводительное производство высокотемпературного нефтепогружного силового кабеля на "Новомет-Пермь", - говорится в сообщении.

Министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что индекс промышленного производства за этот год запланирован на уровне 105%. "По итогам 2021 года показатель отгруженной продукции собственного производства в регионе вырос на 22% и составит более 1,5 трлн рублей. Реальная заработная плата в промышленности по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась практически на 10%", - приводятся в сообщении слова Чибисова.

В ходе заседания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что из-за реализации крупных проектов ожидается дефицит кадров и обратил внимание промышленников на работу с образовательными учреждениями. "Именно от вашей активности, например, зависит то, по каким профнаправлениям мы будем увеличивать количество бюджетных мест в образовательных учреждениях", - сказал Махонин.