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Правительство одобрило предоставление госгарантии "Аэрофлоту" на 23 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" в 2021 году получит госгарантии в общем размере до 23 млрд руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить в 2021 году в обеспечение исполнения обязательств публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" <...> государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 23 млрд рублей в обеспечение исполнения обязательств <...> по возврату части суммы кредита, составляющей до 50% фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого <...> в публичном акционерном обществе "Сбербанк России" <...> на сумму до 46 млрд рублей на срок до 5 лет", - говорится в распоряжении.

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