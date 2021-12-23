МВД завершило расследование дела о хищении 550 млн рублей в АКБ "Связь-Банк"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел и их фракций ЗАО "Ойл Продакшн" Николая Роднищева, обвиняемого в хищении 550 млн рублей в АКБ "Связь-Банк". Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел и их фракций ЗАО "Ойл Продакшн" Николая Роднищева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, - сказала она. - В настоящее время состоящее из 57 томов уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу"

По словам Волк, в ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что в противоправной деятельности участвовали бенефициар ЗАО группа компаний "Маслопродукт" Алексей Бажанов, бывший директор ЗАО "Ойл Продакшн" Николай Роднищев, финансовый консультант Ольга Яудземис и их сообщники из числа сотрудников ЗАО "Ойл Продакшн". В 2013 году с целью хищения денег ПАО АКБ "Связь-Банк" они организовали направление в кредитно-финансовое учреждение заведомо недостоверных сведений о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО "Вектор-Д" и ЗАО "Ойл Продакшн". На основании предоставленных документов между банком и ЗАО "Ойл Продакшн" был заключен кредитный договор для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

"В результате действий Николая Роднищева и его сообщников в апреле 2013 года со счета банка поступили средства на общую сумму 400 миллионов рублей, которые были похищены. Затем при помощи системы дистанционного банковского обслуживания фигуранты через расчетные счета подконтрольных им юридических лиц по фиктивным основаниям совершили ряд финансовых операций. Одной из вышеуказанных компаний были приобретены простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению", - добавила представитель МВД.

Более 60 обысков

В ходе расследования уголовного дела проведено более 60 обысков и выемок. Изъято большое количество финансово-хозяйственной документации о деятельности более 40 юридических лиц, входящих в ЗАО "Группа Компаний "Маслопродукт". По уголовному делу проведен ряд экспертиз, выводы которых помогли следствию собрать доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям. В настоящее время имущество Николая Роднищева и его родственников арестовано.

В ноябре 2021 года фигуранту дела предъявлено обвинение в окончательной редакции (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

В одно производство с данным уголовным делом объединено девять уголовных дел, возбужденных в отношении бенефициара группы компаний "Маслопродукт" Алексея Бажанова, финансового консультанта Ольги Яудземис и иных участников организованной группы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 174 и 174.1 УК РФ. С 2014 года Алексей Бажанов и Ольга Яудземис находятся в международном розыске по каналам Интерпола. Установлено, что Бажанов находится в Великобритании. Однако в ноябре 2020 года компетентными органами этой страны в его экстрадиции в РФ было отказано.